Ballet Nacional de Cuba cautiva a los catalanes

Madrid, España.- Ovaciones del público y críticas favorables en la prensa acompañan las presentaciones del Ballet Nacional de Cuba en el teatro Tívoli, en Barcelona, con La magia de la danza, compendio de momentos antológicos de ballets clásicos.

El espectáculo ilustró el quehacer de la escuela cubana de danza y de la calidad de sus increíbles bailarines, tanto de los nuevos valores como de los nombres consagrados, comentó el Periódico de Cataluña.

Elogió a Viengsay Valdés por su increíble técnica y su arte en el rol de Kitri en el pas de deux de Don Quijote, y a la Giselle encarnada con gran exquisitez por Gretel Morejón junto a Rafael Quenedit.

La publicación catalana expresó que Anette Delgado bordó su papel de princesa Aurora en La bella durmiente del bosque con Dani Hernández como aliado perfecto y Sadaise Arencibia brilló con su delicadeza en la Odette en El lago de los cisnes junto al joven Raúl Abreu.

