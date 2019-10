Trinidad aspira a ser ciudad gastronómica

Sancti Spíritus, Cuba. – Después de haber declarado a la cocina criolla Patrimonio Cultural de la nación, la tercera villa de Cuba aspira por convertirse en ciudad gastronómica, por ello acoge del 22 al 27 de octubre, la segunda edición del Seminario Trinidad Gourmet 2019.

Con el lema De la tierra a la mesa, el evento pretende propiciar y promover encadenamientos productivos, a través de la gastronomía, a fin de favorecer el desarrollo local y, por tanto, contribuir al de la nación.

En las dos primeras jornadas se realizarán seminarios científicos y luego en el propio Valle de los Ingenios se podrá conocer de su capacidad productiva.

De acuerdo con el programa, en la noche del día 25 en la Factoría Santa Ana se realizará un Show Cooking con chefs internacionales, y el 26 la ciudad acogerá una Feria Gastronómica, a la cual la Factoría se sumará con una competencia de culinaria y cantina.

