Sismo perceptible en Cuba

Santiago de Cuba. – A las 2:10 pm del martes 28 de enero del 2020, la Red de Estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un sismo reportado como perceptible, localizado en las coordenadas 19.34 grados de Latitud Norte y los -78.79 grados de Longitud Oeste, con una profundidad de 20.7 km.

El mismo tuvo una magnitud de 7.1 a 123.6 km al oeste-suroeste de Cabo Cruz, en la provincia de Granma.

Este es el sismo perceptible No. 2 del año 2020.

Se han recibido reportes de perceptibilidad en todo el país. Al cierre de la información no se reportan daños materiales, ni humanos.

