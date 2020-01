Próxima entrega de Premios Excelencias Cuba

La Habana, Cuba. – Setenta nominados en los ámbitos del turismo, las artes, la gastronomía, la salud pública, el deporte y el mundo del motor aspiran a los Premios Excelencias Cuba, que serán entregados en una gala artística el 21 de febrero en la sala Avellaneda del Teatro Nacional.

José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, recordó que los lauros internacionales se entregan desde 2005 en la Feria Internacional de Turismo FITUR de Madrid, y hace 9 años se convocan también en Cuba

Por primera vez -dijo- se activará la votación online al público y el espectáculo contará con Omara Portuondo, Haila María Mompié, Ivette Cepeda, la orquesta Faílde y el Ballet Revolution.

José Carlos de Santiago destacó la repercusión mediática del Premio Excelencias entregado en FITUR a Cuba como destino turístico seguro y significó que los galardones distinguen el aporte a la sociedad.

