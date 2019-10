Nuevos ómnibus para el país

Artemisa, Cuba. – La Empresa Productora de Ómnibus, Evelio Prieto Guillama, ubicada en el municipio de Guanajay en la provincia de Artemisa, entregó 35 nuevos ómnibus de la línea Paz, destinados a la transportación de pasajeros en el país.

Del total de vehículos ensamblados por la productora artemiseña, 20 son destinados a la provincia de Matanzas y los otros 15 serán recibidos en Santiago de Cuba, que aliviarán la transportación pública en esos territorios.

A pesar de las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba, la Empresa Evelio Prieto, de Artemisa, no detiene sus activadas en las dos líneas de ensamblaje de ómnibus Diana y Paz.

Con anterioridad fueron beneficiadas las provincias de Granma y Artemisa, mientras el colectivo también laboró en la remodelación de varios ómnibus para la transportación de niños con necesidades especiales.

