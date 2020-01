Correos de Cuba se perfecciona en 2020

La Habana, Cuba. – El venidero 1ero. de marzo el Grupo Empresarial Correos de Cuba celebrará los 264 años de constituido el primer sistema de correos en la Isla.

Las 20 empresas del grupo se preparan para festejar la ocasión con un compromiso de profesionalidad, innovación e iniciativa creadora en pos de continuar aportando a la economía nacional y de mantener un servicio de calidad.

Eldis Vargas, vicepresidente primero de Correos de Cuba, adelantó que uno de los objetivos fundamentales del organismo para este año es precisamente el de continuar avanzando en la digitalización de los procesos y en la informatización de sus oficinas, en concordancia con la política impulsada por la dirección del país.

Otra apuesta del Grupo Empresarial será la de incrementar los ingresos por exportaciones, en particular por medio del servicio de giros internacionales.

