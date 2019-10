Auténtica Cuba turística recorre España y Portugal

La Habana, Cuba.- El Ministerio de Turismo con el apoyo de nuestras embajadas en España y Portugal organiza las jornadas Auténtica Cuba, que comenzarán mañana en Madrid y proseguirán la propia semana por las ciudades de Santander, La Coruña y Oporto.

Turoperadores, líneas aéreas, agencias de viajes, grupos hoteleros y prensa especializada conocerán las novedades del destino Cuba en sus productos y servicios, así como de las facilidades ofrecidas por el país para el desarrollo de las modalidades de sol y playa, ecoturismo y turismo cultural.

Además, se promoverán los principales eventos turísticos en lo que resta de año -incluida la celebración del medio milenio de La Habana- así como los previstos para 2020.

Las presentaciones de Auténtica Cuba están dirigidas a la capacitación de la red de ventas, en aras de incrementar su nivel de conocimiento y motivación respecto a la actividad turística en la Isla.

