Amplio programa por Jornada de la Prensa en Guantánamo

Guantánamo, Cuba. – Varias actividades se desarrollarán en Guantánamo como parte de la Jornada Nacional de la Prensa que tendrá lugar del 3 al 14 de marzo, fecha que recuerda la fundación del Periódico Patria, por José Martí.

La presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en ese territorio oriental, Taimí Fernández, puntualizó que el programa rendirá tributo a consagrados profesionales del sector, así como a destacar el uso y la importancia de las nuevas tecnologías en la defensa de la Revolución.

Agregó Fernández que entre los talleres previstos sobresalen el referido al cambio climático con una mirada desde el audiovisual y el Impacto de las nuevas tecnologías en la corrección de trabajos periodísticos.

También se entregarán las distinciones Raúl Gómez García y Félix Elmuza a destacados periodistas, así como el carnet de miembros de la UPEC a nuevos ingresos.

