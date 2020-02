Médicos cubanos en Haití reinician Operación Milagro

Puerto Príncipe. – Médicos cubanos en Haití reiniciaron la Operación Milagro, uno de los proyectos insignes de la colaboración entre ambos países, que hasta hoy devolvió la visión a unos 72 mil pacientes.

Desde 2006 este servicio atendió una media de 5 mil personas anuales, aquejadas de Pterigium, y cataratas, definida como la opacidad de la lente natural del ojo, que se encuentra detrás del iris y la pupila.

Los fuertes disturbios sociopolíticos que atravesó Haití a finales de año, pusieron en pausa este servicio, diseñado especialmente a personas vulnerables, incapaces de costear las consultas y cirugías en el sector médico privado.

Con más de 15 años este proyecto humanitario ideado por los líderes revolucionarios Fidel Castro y Hugo Chávez, ha mejorado o devuelto la visión a más de 6 millones de personas de bajos recursos en América Latina, el Caribe y África.

