Gimnasios biosaludables benefician a los habitantes de Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – Niños, jóvenes y personas con diferentes patologías, se benefician en la provincia de Ciego de Ávila con los gimnasios biosaludables, que propician recreación y mejoramiento de la salud.

Cerca de una veintena de esas áreas están acondicionadas en zonas urbanas y lugares alejados, entre ellos el ubicado en el reparto Ortiz, de la capital provincial, donde el pueblo agradece la iniciativa del Estado.

Unos 12 aparatos son utilizados en ese lugar desde la madrugada hasta el anochecer, con la integración también de los círculos de abuelos, refieren técnicos del departamento provincial de Actividad Física y Comunitaria.

Creados en la mayoría de los municipios de Ciego de Ávila, los gimnasios biosaludables al aire libre garantizan el bienestar y la educación del pueblo, que practica ejercicios de manera sistemática para mejorar su salud corporal.

