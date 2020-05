Cuba confirma 10 casos y una muerte por la Covid-19

La Habana, Cuba. – El director nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública, (MINSAP), Francisco Duran informó hoy que al cierre de este sábado se confirman 10 nuevos casos positivos a la Covid-19, para un acumulado de mil 941 en el país, y anunció el lamentable fallecimiento de una paciente.

Puntualizó que se dieron 18 nuevas altas, en tanto 165 pacientes presentan una evolución clínica estable, y se reportan 3 graves y ninguno crítico.

Durán dijo que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 585 pacientes, y más de mil 700 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

Señaló que entre los nuevos positivos hay un niño de 6 meses de la provincia de Matanzas, con evolución favorable, contacto de un caso confirmado.

El director nacional de Epidemiología del MINSAP, Francisco Durán informó que para la Covid-19 se estudiaron este sábado mil 431 muestras, resultando 10 positivas.

Puntualizó que los nuevos casos son cubanos, 9 son contactos de casos confirmados y uno con fuente de infección en el extranjero; en tanto 6 estaban asintomáticos.

El doctor Durán dijo que las provincias que reportaron nuevos positivos a la Covid-19 fueron La Habana, con 5; Matanzas, con 4; y Granma, con uno.

Sobre la paciente de ese último territorio, aclaró que es una enfermera de Guisa que se encontraba de misión y regresó recientemente al país, en el aeropuerto se le detectó síntomas de la enfermedad y está ingresada en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, en La Habana, por lo tanto en Granma no hay ningún riesgo epidemiológico como consecuencia de ese caso.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.