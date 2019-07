¿Usos de la bandera cubana?

Ofrecemos recomendaciones para el tratamiento y uso de ese hermoso símbolo de la Patria, que es nuestra bandera tricolor, la de la estrella solitaria, así que, para quien pueda tener alguna duda sobre su manipulación y cuidado, le invitamos a prestar atención.

La bandera cubana no debe izarse antes de que salga el sol, ni tampoco permanecer en el asta después que el astro-rey se oculte, al finalizar la tarde. Solo se exceptúa de seguir esa indicación en las fuerzas militares y navales, cuando están en combate.

Hay que tener en cuenta, que la bandera debe izarse vigorosamente, con respeto y cuidando de que la estrella tenga una punta hacia arriba y dos hacia abajo.

Al momento de bajar la bandera cubana del asta, eso debe hacerse despacio y con atención, de modo que no toque el suelo, el mar o cualquier objeto que pueda estar debajo de ella.

Hay que tener en cuenta que cuando se recoja la bandera cubana para guardarla, eso debe hacerse de modo que al finalizar esa acción quede en forma de triángulo.

Otro detalle importante es que cuando se vaya a usar la bandera en un acto público como por ejemplo, un desfile, la enseña nacional ha de ir delante y su posición será en el centro. Si hubiera otras, irán en línea y detrás.

En caso de que las referidas banderas vayan en una sola línea, la nuestra siempre estará en la parte derecha. Hay que estar muy atento para que, cuando se desplieguen las banderas de varias naciones, todas deben ir a la misma altura, en astas separadas y con el debido cuidado de que la cubana quede a la derecha de las otras.

En caso de que se use una sola asta para la bandera nacional y la de otras instituciones, la nuestra debe ir en el tope y el resto ondeará por debajo.

Acerca de la posición de las banderas, siempre hay que tener muy en cuenta que cuando se despliegan las enseñas de varias naciones, en astas separadas, la de Cuba siempre debe ondear en el área de la derecha, con el cuidado de que debe ser la primera en izarse y la última en ser arriada.

Cuando se van a izar varias banderas, se debe tener muy en cuenta, que si esa acción se realiza en un grupo, sobre un estrado o en cualquier otro lugar, la nuestra debe ubicarse siempre al centro y en el punto más alto.

En caso de que esto no se realice de esa manera, entonces la bandera nacional se podrá situar en el área central, con gran cuidado de que ella sobresalga en el punto más alto o en un mástil que posea una altura por encima, de la que puedan tener el resto de las banderas.

