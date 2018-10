Un hombre continente

Nadie mejor que los cubanos conocen al Comandante Ernesto Guevara de la Serna: ese hombre continente, todo ternura, amor y osadía, que como afirmara Fidel, su más entrañable amigo y hermano, fue demostración real de que el hombre latinoamericano no es impotente frente a los esclavizadores de pueblos.

Los cubanos sabemos muy bien lo que significa Che, su carga de valores, vergüenza y valentía; y también de honor, entereza y de conciencia de lucha por la justicia y dignidad de los más explotados del mundo.

Ernesto Guevara para nosotros es compromiso eterno con la Patria, con la verdad, con la consagración al trabajo creador. Es para los cubanos, orgullo, honra y ejemplo.

A 51 años de su desaparición física, el Che nos acompaña, guía y orienta ante los desafíos de estos tiempos.

