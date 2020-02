Un grito de independencia y el nacimiento de la emisora rebelde

Este día, la historia recoge dos fechas que con orgullo atesoramos los cubanos: el reinicio de las luchas por nuestra independencia y la fundación de Radio Rebelde.

Fue hace 125 años cuando una vez más se oyó resonar en los campos el grito de Viva Cuba libre.

Con José Martí como organizador y pilar indiscutible, los cubanos vistieron nuevamente trajes de guerrero y ofrecieron su pecho a las balas, sin importar el sacrificio si el premio era conquistar la libertad.

Sesenta y tres años después del reinicio de la gesta emancipadora, en 1958, el Comandante Che Guevara fundaba Radio Rebelde, la emisora guerrillera que como afirmó el líder de la Revolución, Fidel Castro, no fue solo medio de información en aquel entonces, sino instrumento de guerra, con un papel político de gran trascendencia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.