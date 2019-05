Postales de La Habana

Por: Gardenia Companioni

Ubicada en el número 206 de la calle Empedrado, a un costado de la Plaza de la Catedral, se encuentra la Bodeguita del Medio, el bar más célebre de La Habana -y probablemente de toda Cuba.

Su nombre se debe a que la mayoría de las tascas en Cuba se ubicaban en las esquinas de las calles, y ésta, en un derroche de originalidad, estaba ubicada en el medio de una, por lo que comenzó a ser conocida así popularmente entre los habaneros.

La Bodeguita es un sitio pequeño donde se reúnen las tradiciones cubanas más auténticas. Fue, junto con El Floridita, sitio recurrente para Ernest Hemingway, quien degustaba cada noche un sabroso Mojito, una de las principales atracciones del lugar.

Con su puntito decadente y su rollo romántico, la Bodeguita del Medio destila historia por los cuatro costados.

La Bodeguita del Medio posee una atmósfera única, y estanterías repletas de recuerdos de visitantes ilustres como Hemingway, Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Salvador Allende, Fidel Castro, Diego Armando Maradona, Brigitte Bardot o Errol Flynn, quienes tomaron un Mojito apoyados en su antigua barra de estaño.

Observar algún tramo de las paredes de La Bodeguita, cubiertas por las firmas, grafitis y fotografías de los cientos de visitantes que han pasado por allí, es una experiencia fascinante.

Su delicioso menú, basada en platos sencillos de la cocina criolla, se popularizó allá por los años 50 gracias a la mano del español Ángel Martínez.

Entre las especialidades de la casa, los chicharrones, el cerdo o los pollos asados, los tostones rellenos, el arroz moro, los frijoles dormidos, la yuca con mojo, las masas de puerco o las ensaladas de estación.

