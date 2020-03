Panchito Gómez Toro, su paso por la historia 

Por: Javier Garlobo Machín

El 11 de marzo de 1871 nació en la extensa sabana de La Reforma, actual provincia espirituana, Panchito Gómez Toro, el cuarto de hijo del Generalísimo Máximo Gómez.

La influencia que ejercían los ideales de su familia fue creando la personalidad de Panchito con tanta devoción que su padre le reconocía por su seriedad, juicio y el cariño que profesaba y recibía de los suyos.

El Titán de Bronce reconoció los méritos del hijo del Generalísimo con quien peleó a favor de la Guerra Necesaria, y Martí, quien le tuvo en gran estima, le expresó a Gómez en una carta que era como si le hubiera devuelto al hijo que había perdido.

Panchito participó en los combates de Ceja del Negro, Manaja, Tumbas de Estorino, Loma China, El Rubí y Bejerano y sumaba 14 acciones combativas cuando cayó en San Pedro junto a Maceo.

