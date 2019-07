Marta Abreu, la benefactora

En ocasión de celebrarse este 15 de julio, el aniversario 330 de la ciudad de Santa Clara, recordamos con devoción y respeto a una de las hijas más destacadas de esa región: Marta de los Ángeles González-Abreu Arencibia, a quien el pueblo calificó como “la benefactora”.

Ella fue la segunda hija del matrimonio formado por Pedro Nolasco González-Abreu Jiménez y Rosalía Justiniana Arencibia, el tronco original de una familia criolla rica, que puso gran parte de su fortuna a disposición de lograr la libertad de Cuba.

La patriota villaclareña Marta Abreu nació el 13 de noviembre de 1845 y en mayo de 1874 se casó con el abogado matancero Luis Estévez Romero, en la parroquia de la ciudad de Santa Clara.

Otra obra que recuerda la vocación de servir de Marta Abreu fue la apertura del dispensario El Amparo y una planta eléctrica, en 1895.

Con su esposo salió al exilio en Francia y allí puso sus recursos al servicio de Cuba. Ante la muerte de Antonio Maceo, los cubanos iniciaron una colecta en la que planearon recaudar 100 mil pesos y Marta Abreu entregó 30 mil, además de los 10 mil que había enviado poco antes.

En febrero de 1899 volvió a Cuba con su familia, pero los sucesos de 1905 en Cuba determinaron la vuelta de la familia a Francia, donde ella enfermó y murió poco después.

Los restos de Marta Abreu y Luis Estévez reposan en el cementerio de Colón.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.