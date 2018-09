Lacónica crónica

Candita Hernández Barroso, de la provincia de Ciego de Ávila, desea que se descubra el nombre, que es un “misterio”, del Eloriundo de Jobabo, porque ella quiere saberlo.

Jugando a ser Sherlock Holmes, Yandri Machado Mederos, vecino de La Esperanza en suelo villaclareño, asegura jubiloso que hábilmente ha descubierto la identidad de Eloriundo, nombre y señas verdaderos.

Ya dije en otra ocasión que el nombre es algo superfluo, accesorio, intrascendente y voluble como el viento, que pasa como una nube y se borra con el tiempo, pues ni siquiera lo guardan las piedras del cementerio.

SÍ, tiene valor jurídico en folios y documentos para trámites legales; sin embargo, fuera de eso lo que importa son las obras, la actitud, el pensamiento, la honradez y la decencia y los amigos sinceros.

