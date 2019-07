Juan Manuel Márquez: siempre desde la vanguardia

Hoy se cumplen 104 años del natalicio de Juan Manuel Márquez, combatiente revolucionario que llegó a ser el segundo al mando de la expedición del yate Granma.

Con 41 años, Márquez fue torturado salvajemente y ultimado, tras su captura por soldados de la tiranía, a pocos días del desembarco del Granma, procedente de México, luego de que los 82 expedicionarios fueron bombardeados y dispersados en el enclave serrano de Alegría de Pío, el 5 de diciembre.

Se vinculó al Ala Izquierda Estudiantil y a la Hermandad de Jóvenes Cubanos, organizaciones muy influenciadas en su ideario por el primer Partido Comunista, fundado a mediados de la década del 20 por Julio Antonio Mella y Carlos Baliño, entre otros revolucionarios de la nación.

Su brega incansable incluyó la labor como Concejal y presidente de la Asamblea del Partido del Pueblo Cubano en Marianao, puesto que ocupó sin abandonar por un minuto su honradez, valores cívicos y su intransigencia ante las injusticias.

El sector de la prensa cubana se honra de haber contado en sus filas al combativo Juan Manuel Márquez, quien trabajó desde joven en el periódico El Sol, en el cual alertó sobre la influencia funesta de Fulgencio Batista.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.