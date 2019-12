Heredia: gran poeta de América

Por: Teresita Jorge

José María Heredia nació el 31 de diciembre de 1803 en Santiago de Cuba. El autor del poema revolucionario “A la estrella de Cuba”, quien sólo vivió 35 años, es una de las personalidades más atrayentes del siglo XIX, e indiscutiblemente un gran poeta de América.

El autor de En el Teocali de Cholula, escrito en 1820, dos meses después de la muerte de su padre, es considerado máximo precursor de los grandes cantos románticos de Hispanoamérica.

El insigne lírico fue también autor teatral, cronista y brillante redactor de periódicos y revistas.

Heredia, un ferviente patriota, dijo en uno de sus versos: “Que si un pueblo su dura cadena/no se atreve a romper con sus manos, puede el pueblo mudar de tiranos/pero nunca ser libre podrá”.

La familia de José María Heredia se radica en Venezuela. Poco tiempo después vuelven padres, hijo y hermanas a Cuba, que sufría bajo el yugo español.

En 1820 fallece el padre y el desconsolado hijo escribe y publica su biografía. Se gradúa en leyes. Es descubierta la Conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar y escribe su poema revolucionario A la estrella de Cuba.

El joven conoce que se ha dictado auto de prisión contra él y escapa en un bergantín hacia los Estados Unidos. El gobierno colonial lo había condenado a destierro y Heredia abandona el país.

Durante su viaje escribe la Oda al Niágara, que lo hace célebre. De Heredia afirmó José Martí: “Solo él ha puesto en sus versos la sublimidad, pompa y fuego de su naturaleza. Él es volcánico como sus entrañas, y sereno como sus alturas”.

