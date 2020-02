Estampas habaneras. Cineasta Sara Gómez

La destacada creadora habanera Sara Gómez Yera, fue la primera realizadora que dirigió un largometraje de ficción, después de crearse el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, ICAIC, en el mes de marzo de 1959.

La obra con la que Sara Gómez se estrenó como directora fue el filme titulado De Cierta Manera, que realizó en el año 1974.

Por esa época ya había adquirido diversas experiencias, con los estudios de música y periodismo que realizó y después aplicó a su trabajo en el mundo del cine y el arte en general.

Durante el tiempo que desarrolló su labor en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, la habanera Sara Gómez Yera encauzó sus inquietudes fílmicas, al vincularse estrechamente al mundo del cine, donde desarrolló varias obras que han quedado como ejemplo de la labor de la mujer en la cinematografía cubana.

Se debe destacar que participó en la realización de notas para la Enciclopedia Popular, que dirigió Octavio Cortazar; fue asistente de dirección del laureado cineasta Tomás Gutiérrez Alea, Titón, en el filme Cumbite, y de Jorge Fraga, en El Robo.

Vale señalar que Sara Gómez fue la asistente de la realizadora belga Agnés Vardá, quien dirigió el documental “¡Saludos, Cubanos!”

