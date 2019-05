Estampas habaneras. Casa de las Américas

El triunfo de la Revolución Cubana terminó con un deplorable estado de cosas, que había empezado con el nacimiento de la República mediatizada, a inicios del siglo XX y acabó con la huida del tirano Fulgencio Batista, el primer día de enero del año 59.

Desde entonces, no solo ocurrió una variación ostensible en la vida del país, sino además hubo un cambio radical, con la creación de importantes instituciones culturales.

Entre estas se destacan: la Imprenta Nacional de Cuba; el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico, ICAIC, y la Casa de las Américas; todas surgieron en los primeros meses del llamado Año de la Liberación.

Estos logros eran el resultado de lo expresado por el líder del Movimiento Revolucionario Veintiséis de Julio, Fidel Castro, principal acusado en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada.

La Casa de las Américas se creó en la capital, el 28 de abril del año 59, mediante la Ley 229, con carácter no gubernamental, adscrita al Ministerio de Cultura de Cuba.

Entre sus objetivos están: divulgar, investigar, auspiciar, premiar y publicar el trabajo creador de artistas de la plástica, músicos, escritores, teatristas y estudiosos de la literatura y las artes, cuya comunicación fomenta el intercambio con instituciones y personas de todo el orbe.

Cuando se inauguró esta institución cultural, asumió su dirección general la fundadora del Movimiento Veintiséis de Julio, Haydeé Santamaría Cuadrado, hasta su deceso, en 1980.

El pintor Mariano Rodríguez ocupó luego ese cargo y, a su muerte, el poeta Roberto Fernández Retamar asumió esa responsabilidad hasta la fecha.

En el año 60 comenzó la entrega del Premio Casa de las Américas en: poesía, cuento, novela, teatro y ensayo.

Luego se otorgaron: El Gallo de La Habana y los de Ensayo Fotográfico, Musicología y Grabado, éste con el nombre de La Joven Estampa, en el que ha tenido un importante papel orientador el profesor puertorriqueño Antonio Martorell desde 1987.

También se crearon los premios honoríficos: José Lezama Lima, de Poesía; José María Arguedas, de Narrativa y el de Ensayo, Ezequiel Martínez Estrada, quien fue el primer ganador de esa modalidad en el año 60.

Desde sus primeros tiempos la Casa de las Américas ha tenido entre sus más prestigiosas publicaciones las revistas: Anales del Caribe, en español, inglés y francés; Conjunto, dedicada al teatro latinoamericano, y Boletín Musical.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.