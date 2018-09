Contingente Internacional Henry Reeve: vacunado contra el desamor

Entre los acontecimientos que tuvieron lugar en los últimos 55 años en el contexto de la Colaboración Médica Internacional de Cuba, se encuentra la creación del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, por iniciativa de Fidel.

Ese contingente fue fundado en 2005 por el líder histórico de la Revolución cubana, luego del paso del huracán Katrina por el sur de los Estados Unidos en agosto de ese año.

Los cooperantes de la Mayor de las Antillas por la negativa del gobierno norteamericano no pudieron ir a Nueva Orleans, pero ya estaban preparados, listos para asumir otras tareas complejas.

El 8 de octubre de ese propio año la primera brigada partió hacia Guatemala para enfrentar los daños causados por severas lluvias, y días posteriores un grupo se trasladó a Pakistán tras ser devastado por un terremoto.

