La propuesta de hoy es muy fácil de hacer y resulta muy tentadora. Se trata de huevos rellenos.

Salcoche tantos huevos duros como usted desee preparar. Déjelos enfriar y córtelos por la mitad.

Saque con cuidado las yemas y aplástelas con un tenedor y agréguele mayonesa o queso crema, cebolla, cualquier embutido o jamón molidos; o el ingrediente que desee como si estuviera haciendo una pasta para bocaditos, pero sin que resulte muy floja.

Sazónela con sal y pimienta. Rellene con esa preparación las claras de huevo. Déjelos enfriar bien antes de servirlos.

Si lo desea puede adornarlos con pedacitos de pimientos verdes y rojos asados, ramitas de perejil u otro vegetal.

