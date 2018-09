El verano radial por lo claro

La programación de verano en la radio artemiseña y su impacto en la audiencia, será el tema de este viernes de Por lo claro, espacio de crítica de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en la provincia de Artemisa.

Desde el lobby de la emisora provincial, Radio Artemisa, se reflexionará con especialistas y directivos del medio, artistas y oyentes sobre los aciertos y desaciertos de los programas diseñados para la etapa estival.

El Comité Provincial de la UNEAC, la dirección de Radio Artemisa y el equipo de Por lo claro, acordaron trasladarse para la sede de la planta radial y transmitir los debates en vivo a la 1:30 pasado meridiano.

En respuesta a uno de los acuerdos del VIII Congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, desde septiembre de 2017 surgió el intercambio artístico a favor de la calidad de los medios de comunicación.

