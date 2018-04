Se prepara Guantánamo para nuevos servicios de telefonía celular

Por: Yaylen Rodríguez

Guantánamo, Cuba.- La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), instala en Guantánamo las primeras 23 radiobases que soportarán el servicio de conexión a internet en dispositivos móviles, previsto para iniciar su comercialización este año.

De esa manera se mejora la infraestructura telefónica en esa provincia, mediante la sustitución de plantas que no asimilan tecnología 3G, para navegar en internet sin la utilización de cables.

Para este semestre se proyecta culminar la ubicación de esos equipos, que permitirán y garantizarán la calidad del servicio de internet en los móviles; beneficio que se incluye en el proceso de informatización de la sociedad en el paí­s.

También la División Territorial de ETECSA trabaja para ampliar la cobertura celular en el territorio más oriental de Cuba, donde mensualmente unos 1900 guantanameros adquieren ese servicio.

