Regirá en Cuba el horario de verano desde el 10 de marzo

La Habana, Cuba. – A las 12:00 de la noche del sábado 9 de marzo, deberán en Cuba adelantarse una hora los relojes para que marquen la una de la madrugada, dando fin así al actual Horario Normal.



El cambio de hora es una práctica internacional con una gran incidencia en el ahorro de energía, y este año corresponde adoptarlo el domingo 10 de marzo, informa la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE).

Con la adopción del Horario de Verano se obtendrá no solo una disminución del consumo de electricidad sino también una reducción de la máxima demanda de la hora pico, al no coincidir en gran medida la cocción de alimentos con la iluminación.

Muchas naciones del mundo adoptan cada año esa práctica para sacar provecho de las posibilidades que ofrecen los días más largos de la estación veraniega, y que en esta ocasión regirá en Cuba a partir del domingo 10 de marzo.

