Nauta Hogar se extiende por zonas rurales de Matanzas

Matanzas, Cuba. – Unos 70 clientes de la provincia de Matanzas, se acogieron a la nueva oferta para zonas rurales de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), en función de ocupar todas las capacidades disponibles para el servicio Nauta Hogar.

Tomás Ávila, jefe del departamento Comercial de la División Territorial de la entidad, explicó que a partir de inversiones realizadas para garantizar la telefonía fija, existen puertas de datos que permiten el Nauta Hogar en comunidades campestres.

Los sitios rurales aprobados donde se instla el servicio son los asentamientos de Anguila y Ategorrieta, en el municipio de Martí y Admiración, en Perico, mientras se proyecta incrementar el servicio paulatinamente, especificó Ávila.

El servicio Nauta Hogar facilita el acceso a internet con tecnología ADSL a los clientes residenciales, y entre sus ventajas se incluyen el disfrute de las prestaciones desde la comodidad del hogar.

