Monumentos destacados de Mayabeque

Sin conocerse aún el lugar exacto de la primera capital cubana que se adjudican Batabanó y Melena del Sur, Mayabeque atesora monolitos que permiten conocer la Historia de esa zona, dedicada especialmente a la Agricultura y la pesca.

Entre los lugares donde se luchó por la liberación de Cuba, sobresale en San José de las Lajas el obelisco al combate de Moralitos, única ocasión en que lucharon juntos el Generalísimo Máximo Gómez y el Lugarteniente General Antonio Maceo.

En la zona de La Jaima, muy cerca del asentamiento de Quivicán se ubica el monumento que recuerda la caída en combate de Juan Bruno Zayas, quien fuera conocido como el General más joven de nuestra primera guerra independentista.

REPORTÓ LÁZARO SILVA OCHANDIA

