La Habana lista para el Congreso cederista

El Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, Carlos Rafael Miranda junto a otros dirigentes cederistas recorrió varias instalaciones capitalinas donde entregó la distinción de Centro Listo para el IX Congreso de la familia cubana.

El centro de aviso, donde se estará monitorizando la trayectoria de las delegaciones nacionales y se recibirán partes informativos de su ubicación y el salón de protocolo escenario de futuras conversaciones entre el ejecutivo nacional cederista y varios invitados extranjeros fueron declarados listos.

El hotel Tulipán también recibió la condición que lo acredita como preparado para recibir a las delegados nacionales al IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución.

Otra instalación hotelera que ya está dispuesta es el hotel Palco donde se alojarán las delegaciones extranjeras.

