Informatización de la sociedad, logros y desafíos

Sobre la implementación de la Política de Informatización en el país y sus desafíos expuso el viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez, en el I Foro de Gobernanza de Internet Nacional, que sesiona en La Habana.

El experto destacó que existen más de 670 salas colectivas de acceso a la red de redes, más de 1300 áreas wifi en todos los municipios, más de 80 mil hogares conectados y más de 2 millones 400 mil usuarios disfrutan de Internet a través de los datos móviles.

Mencionó entre los desafíos ampliar la infraestructura y hacerla sobre tecnologías modernas, que permitan elevar no solo las posibilidades de acceso de la población sino también la calidad del servicio y disminuir las tarifas.

El viceministro dijo que a pesar de lo logrado en las plataformas de servicios y contenidos digitales nacionales, se está lejos de lo deseado.

En el I Foro de Gobernanza de Internet Nacional, en La Habana el viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez insistió en la necesidad de buscar mayor integración en las empresas de desarrollo de software.

Convocó a prestar especial atención a visualizar y explotar las posibilidades que tenemos de contribuir al desarrollo de país, a partir de incorporar la exportación de esos y otros productos digitales como un renglón de ingresos a la economía.

Dijo que se necesita avanzar en el comercio electrónico y la economía digital, y señaló que existen más de 5 millones de tarjetas magnéticas en el país, sin embargo el número de clientes de la banca móvil es apenas de 200 mil.

El viceministro de Comunicaciones reconoció los adelantos en el gobierno electrónico que hay que integrar con la gestión de los procesos internos y subrayó el papel de Internet en el desarrollo local.

