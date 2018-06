Incrementará sus operaciones el Aeropuerto Jardines del Rey

Ciego de Ávila, Cuba. – A partir de julio venidero, el Aeropuerto Internacional Jardines del Rey de Ciego de Ávila incrementará sus operaciones con un vuelo procedente de Portugal, que regresa en cada etapa veraniega, y uno de Rusia para sumarse al ya existente desde esa nación.

Lessner Gómez Molina, subdelegado del Ministerio del Turismo en el territorio, informó que en la actual temporada, en la cual se reciben menos clientes extranjeros en el polo, el pico de vuelos semanales ha llegado hasta 32 naves.

Gómez Molina añadió que Canadá se mantiene como principal emisor de clientes, mientras que Inglaterra también tiene una buena posición en el destino, y Argentina muestra una tendencia al decrecimiento de sus visitantes.

El Aeropuerto Jardines del Rey fue dañado severamente por el impacto del huracán Irma en septiembre del 2017, y en noviembre reabrió con una nueva imagen más atractiva.

