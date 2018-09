Incrementan acciones constructivas en instituciones culturales

Trabajadores de la cultura en la capital de Mayabeque desarrollan varias remodelaciones en saludo al 20 de octubre día de la cultura cubana y al XXI Congreso del Movimiento Sindical.

Entre las entidades priorizadas están el Cine Teatro Lajero, donde se realizan acciones para elevar el confort en los camerinos para el talento artístico, e incrementar las ofertas teatrales, cinematográficas y recreativas.

Durante este 2018 y el 2019 se hará énfasis en las reparaciones de la Casa de cultura Genaro de la Rosa y se construirá el Museo Contemporáneo, situado en el edificio de las céntricas 4 Esquinas.

Según Raidel Barboza Fundora, director municipal de cultura en San José de las Lajas, este año estará marcado por las mejoras en las condiciones laborales y los espacios preferidos por el público.

REDACTÓ: YAXNIEL QUERING RODRÍGUEZ.

