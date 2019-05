Finca Marta, de la roca al vergel

Artemisa, Cuba. – Adonde quiera que uno posa la mirada en la Finca Marta, todos los matices del verde inundan las retinas y se respira un aire transparente y fresco, con un ligero olor a tierra húmeda.

Es un paraíso agroecológico en Artemisa, a unos 20 kilómetros al oeste de La Habana y muy cerca de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Vistos los frutales florecidos, las hortalizas reverdecidas y los animales robustos, es difícil creer que esas 8 hectáreas, hace menos de una década, fueron consideradas como la peor tierra de una zona eminentemente agrícola.

Pero el éxito actual es solo el resultado del empeño y del conocimiento de Fernando Funes Monzote, un hombre de 48 años recién cumplidos, con un Doctorado en Producción ecológica y Conservación de los recursos por la Universidad de Wageningen, en Holanda.

La Finca Marta es un proyecto agroecológico y una decisión familiar de involucrarnos en la vida del campo para contribuir de alguna manera con el desarrollo agrícola del país, explica Ferando Funes.

Así, Funes Monzote dejó todo para lanzarse sobre el sueño de tener un lugar donde aplicar el saber acumulado y recoger la experiencia práctica de los campesinos en la agroecología. Sin agua, con suelos rocosos y de poca profundidad, hacer producir aquella superficie parecía una descabellada idea, pero hoy allí crecen 60 plantas de diferentes tipos, la mayoría hortalizas; una decena de árboles frutales y un centenar de colmenas, además de vacas, toros y caballos.

El éxito impresionó mucho a Fidel Castro, quien poco antes de morir visitó la Finca Marta, un área rocosa que con la aplicación de la ciencia se convirtió en un vergel agroecológico.

