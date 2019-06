Entregan vivienda a padres de cuatrillizos santiagueros

Como parte del programa de apoyo del Estado, a los padres de nacimientos múltiples, fue entregada una vivienda a los progenitores de los cuatrillizos que nacieron a finales del pasado mes de febrero en la ciudad de Santiago de Cuba.

El inmueble remodelado ubicado en el reparto Santa Bárbara, consta de cinco habitaciones, cocina comedor, dos baños, patio con parque infantil, cisterna, tanque elevado y un área de pantry y lavado.

También a los padres de los cuatro bebés, se le entregó un módulo de equipos integrado por ventilador, refrigerador, lavadora, batidora, cocina de inducción, juego de sala, y comedor, balances, canastilleros y ajuares de casa, entre otros

En la entrega de la nueva vivienda a la pareja santiaguera Jorge Garbey y Yadira Antomachí se conoció que en la atención sanitaria laborará directamente con los niños, un grupo multidisciplinario de la salud.

