Donan libros de José Martí a bibliotecas de Cuba

La Habana, Cuba. – La donación de libros escritos por José Martí y otros sobre su obra a las bibliotecas públicas provinciales y municipales, es oportunidad para crear en cada centro, salas dedicadas al Maestro, afirmó Eduardo Torres Cuevas.

Así lo expresó el director de la Biblioteca Nacional José Martí al recibir más de 10 mil textos del Apóstol y sobre su pensamiento, donados por la Oficina del Programa Martiano, con destino a centros de documentación de toda Cuba.

Los volúmenes lo integran los 21 tomos de la edición crítica de las Obras Completas del Héroe Nacional, su Ideario Pedagógico, José Martí y la danza, los últimos números de la Revista Honda de la Sociedad Cultural José Martí, y el CD Martí para todos, entre otros.

Más que aumentar los fondos de las bibliotecas provinciales y municipales, esa donación tiene como objetivo continuar divulgando la obra del Maestro.

