Condecoran a promotores de la amistad entre España y Cuba

Juan José Buitrago, embajador español en Cuba, entregó a 5 cubanos y un español residente en la Mayor de las Antillas las Órdenes de Isabel la Católica y del Mérito Civil, dos de las condecoraciones de mayor grado que otorga la nación ibérica.

El destacado meteorólogo cubano José Rubiera y René González, presidente del Instituto de Historia de Cuba, recibieron la Orden del Mérito Civil, en la categoría de Encomienda de número y Encomienda, respectivamente.

La directora de la compañía danzaria A Compás Flamenco, Karelia Cadavid, recibió la Orden de Isabel la Católica en categoría de Cruz de Oficial, al tiempo que la coreógrafa Irene Rodríguez, la mereció en categoría de Cruz.

Buitrago señaló que tales distinciones fueron emitidas en junio del presente año por el Rey de España, en reconocimiento a la labor de los premiados, por afianzar los lazos de amistad entre ambas naciones.

