CITMATEL trabaja por extender el conocimiento sobre la Tarea Vida

La Habana, Cuba. – La Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL), realizó una multimedia con información imprescindible que contribuye a incrementar conocimientos sobre los impactos del cambio climático y las medidas de mitigación.

La jefa del Departamento de Marketing y Publicidad de esa empresa, Mariana Saker, explicó que la aplicación de contenidos cubanos presenta una variedad de documentos, entre discursos, intervenciones, libros, imágenes, y mapas, destinados a profundizar en los objetivos de la Tarea Vida.

Agregó que cuenta con un glosario de términos para facilitar la comprensión de los temas.

Otros 34 productos vinculados al cambio climático, en formatos como libros electrónicos, aplicaciones, y juegos didácticos, pueden encontrarse en la librería virtual de CITMATEL, un sitio de venta online de contenidos sobre Cuba.

