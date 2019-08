Celebran los gráficos su día

La Habana, Cuba. – Con la producción de más de 6 millones de libretas para el próximo curso escolar y la impresión cada día de periódicos nacionales y provinciales, los trabajadores gráficos celebran hoy, 2 de agosto, su día.

La efeméride tiene una connotación especial este viernes por cumplirse el aniversario 125 del natalicio del líder histórico del sector, Alfredo López Arencibia, a quien Julio Antonio Mella calificó de maestro del proletariado cubano.

La Central de Trabajadores de Cuba, CTC, el Sindicato Nacional de Industrias, el Ministerio del sector y el Grupo Empresarial GEMPIL felicitaron a los gráficos en su día, también por sus aportes a la economía del país y al bienestar de la sociedad.

Esos obreros obtuvieron altos resultados en la sustitución de importaciones con la fabricación de envases plegables y embalaje para las diferentes industrias del país, bolsas, etiquetas, e impresos en papel y cartón.

