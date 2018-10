Caduca promoción plan amigo

Desde las 11:59 minutos de la noche del sábado 3 de noviembre finaliza la promoción del Plan Amigos, asociada a la activación de los planes de voz 15, 25 o 40 minutos, recuerda Etecsa.

Al cierre de la promoción cesará la gratuidad de las llamadas a sus amigos, manteniéndose la vigencia de 30 días en los Planes de Voz.

El Plan Amigos continuará con la inscripción de hasta 3 números fijos o móviles para llamadas nacionales con tarifa preferencial de 20 centavos de CUC por minuto en el horario de 7:00 ante meridiano a 10:59 pasado meridiano; y pueden realizarse tres sustituciones en un mes a 10 centavos CUC cada una. Ese servicio no tiene renta mensual, no vence y aplica para los bonos de saldo.

Los usuarios deben conocer que ante combinaciones de diferentes ofertas y planes el orden de descuento siempre será: Bonos Promocionales, Planes y Saldo Principal.

