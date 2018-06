Alistan habitaciones de Islazul para verano en Matanzas

Con el fin de ofrecer buen servicio y precios competitivos para el disfrute del verano, la cadena de turismo Islazul en Matanzas alista su planta con diversas opciones recreativas para la etapa.

A ese propósito responde con sus plantas listas, casas de recreo y hoteles, con predominio de los amplios espacios en la primera línea de playa en el balneario de Varadero, entre los destinos más elegidos.

A los centros turísticos de Islazul en Matanzas acuden cada verano cientos de vacacionistas cubanos y foráneos que demandan el incremento de ofertas dentro del polo, lo cual obliga a las instalaciones a elevar los estándares de calidad en el servicio.

Varadero dispone de unas 22 mil habitaciones con predominio en los grupos Gaviota, Cubanacán y Gran Caribe, donde la mayoría de los establecimientos son de cuatro y cinco estrellas.

