Acciones de la población garantizan control de precios

La Habana, Cuba. – Desde el 5 de julio, los especialistas del Ministerio de Finanzas y Precios han recibido, por diferentes vías de comunicación, más de 400 denuncias sobre el incumplimiento de las regulaciones para el control de los precios.

La viceministra de ese organismo, Lourdes Rodríguez, dijo que para la recepción de quejas de la población se habilitó el número telefónico 7 866 9107, así como el correo electrónico comunicación@mfp.gob.cu donde la población pude tramitar su denuncia.

Agregó que La Habana, Holguín, Granma y Santiago de Cuba son las provincias de mayor número de reclamaciones, y que entre las cadenas y grupos hoteleros más señalados resaltan Palmares, Tiendas Caribe y Cimex.

La vicetitular de Finanzas y Precios informó que los consejos de la administración territorial, una vez investigada la denuncia, deben adoptar medidas en no menos de una semana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.