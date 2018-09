Abanderan delegación a conferencia en Cienfuegos

Previo al Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) se abanderó la delegación del municipio de Cienfuegos a la Conferencia Provincial del movimiento obrero que se efectuará los días 23y 24 de octubre.

La ceremonia se desarrolló ante la estatua de José Martí en el parque que lleva su nombre en la ciudad con la presencia de Gisela Duarte, miembro del Secretariado Nacional y dirigentes del Partido, el Gobierno y el organismo sindical.

Integran la delegación del municipio de Cienfuegos a la Conferencia Provincial representantes de los sectores productivos, la docencia y los servicios, quienes debatirán temas expresados en las asambleas.

Minerva García Olivera, secretaria general de la CTC en el territorio sureño, entregó la bandera a la comitiva y Olga Sánchez, dirigente sindical en el hospital provincial, leyó el compromiso de los delegados.

Reportó: Lázaro Doubet Jiménez.

