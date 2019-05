Vicepresidente cubano destaca recuperación de sobreviviente de accidente aéreo

El doctor Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, en visita al Centro Internacional de Restauración Neurólogica, CIREN, en La Habana, destacó la recuperación de Mailén Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente de aviación de mayo de 2018, en la capital de la isla.

En visita al CIREN tuvimos la oportunidad de saludar y apreciar el proceso de recuperación de Mailén Díaz Almaguer, lo que nos alegró profundamente #CubaEsSalud #Fidel #Raúl @DiazCanelB, escribió el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

La joven sobreviviente del accidente aéreo se recupera en el referido centro asistencial luego de haber recibido tratamiento y rehabilitación en el hospital Hermanos Ameijeiras, y con anterioridad en el hospital Calixto García, ambos en La Habana.

El accidente ocurrió cuando el Boeing 737-200 de la compañía mexicana Damojh, rentado por Cubana de Aviación, se precipitó a tierra instantes después de su despegue del Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, en el cual perdieron la vida 112 personas, incluida la tripulación.

