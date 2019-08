Unidos todos contra el Aedes Aegypti

La Habana, Cuba. – Para minimizar la amenaza del mosquito Aedes Aegypti, las autoridades recomiendan eliminar los criaderos del vector que pueden ser un lugar impensado como un jarrón, el porta cepillo de dientes o una tapita de refresco.

Convocan a mantener tapados herméticamente los depósitos de almacenamiento de agua, utilizar el abate o el bactivec, eliminar la basura y aguas estancadas en patios y azoteas, así como limpiar y tratar los depósitos elevados.

También exhortan a que cada persona colabore con la fumigación de su hogar, acompañe al operario en la inspección de su vivienda, y elimine junto a él los posibles criaderos.

Recuerde que debe acudir de inmediato al médico ante la presencia de fiebre, erupción en la piel, dolor de cabeza y en la espalda, o enrojecimiento de los ojos. En la campaña antivectorial es importante la ayuda y el compromiso de todos. ¡Al mosquito, no lo dejes volar!

