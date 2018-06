Reconocen fármaco producido en Mayabeque

Por: Lázaro Silva Ochandia

Toda la familia biofarmacéutica y de salud reconoce los buenos resultados del Surfacén, un producto que disminuye la mortalidad infantil, creado hace 25 años por especialistas del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA, de Mayabeque.

La Doctora en Ciencias Elaine Díaz, Directora de Producción de la entidad, dijo a la Revista Semanal que el fármaco es recomendable para la terapia de reemplazo en las condiciones de disfunción del Sistema Surfactante Pulmonar como es el Síndrome de Dificultad Respiratoria del Recién Nacido .

El Surfacén disminuye la tensión superficial de los alvéolos, también aumenta la presión del oxígeno arterial, disminuye la presión parcial del oxígeno necesaria en la respiración artificial y contribuye a la eliminación de la membrana hialina.

El Surfacén, un producto del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, para atender Síndrome de Dificultad Respiratorio del recién nacido, está en pleno uso por la red hospitalaria del país , señaló la Doctora Eliane Díaz, Investigadora Titular de ese centro científico ubicado en Mayabeque.

Incorporado con éxito al tratamiento también de adultos y niños, los cuales mejoraron su estado en seis provincias, está a disposición de pacientes en las terapias intensivas de todo el país.

Señaló la Doctora Díaz que el Surfacén está registrado tanto en Cuba como en México y Colombia, tiene patente concedida a España y obtuvo la Medalla de Plata en el Salón de Exhibiciones de Nuevas Técnicas e Invenciones en Ginebra, Suiza, en 1998 .

(Visited 1 times, 21 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.