Presentan libro sobre manejo de las ITS en la atención primaria de salud

Manejo de las infecciones de transmisión sexual en la atención primaria de salud. Guía para los especialistas de enfermería es el título de uno de los últimos libros publicado por la Editorial Ciencias Médicas.

La obra ofrece herramientas útiles para mejores análisis epidemiológicos y el desarrollo de acciones de divulgación de los protocolos de atención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más frecuentes en Cuba, e introduce el tema de las hepatitis virales.

El libro se puede encontrar en la Biblioteca Virtual en Salud de Cuba, espacio que propone una colección descentralizada y dinámica de fuentes de información, cuyo objetivo es el acceso equitativo al conocimiento científico en salud.

La Editorial Ciencias Médicas como casa editora del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, garantiza la literatura para los planes de estudio de pregrado y las especialidades de las ciencias de la salud, y difunde los resultados científicos de especialistas cubanos.

(Con información de Infomed, la Red de Salud de Cuba)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.