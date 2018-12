Nuevas alternativas terapéuticas para enfermedades neurodegenerativas

El mundo de las investigaciones de las enfermedades neurodegenerativas está transitando hacia una etapa nueva, afirmó el Doctor en Ciencias Luis Velázquez, Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba.

El académico comentó que ya se hablan de nuevas alternativas terapéuticas, que van desde la llamada medicina personalizada, la de precisión, hasta la terapia génica, todo lo cual está muy relacionado, pero también existen otras opciones.

Velázquez fue uno de los premiados en el Concurso Premio Anual de Salud 2018, máximo galardón que otorga el Ministerio de Salud Pública.

El artículo del doctor Velázquez titulado “Daño del tracto corticoespinal en ataxia espinocerebelosa tipo dos, abarca la identificación de biomarcadores antes que aparezca la enfermedad, en aquellos sujetos portadores de la mutación que no han desarrollado las manifestaciones clínicas.

