Médicos cubanos socorren a lesionados por terremoto en Haití

Puerto Príncipe, Haití. – El Coordinador General de la Brigada Médica Cubana informó que en la madrugada de este domingo salieron dos equipos quirúrgicos, para apoyar al personal de salud haitiano que socorre a los lesionados del terremoto de 5.9 en la escala de Richter, que sacudió el pasado sábado al país.

La Dirección de Protección Civil informó que, hasta el momento, el sismo dejó unos 11 muertos y 135 lesionados, fundamentalmente en el Norte de la nación.

El temblor fue perceptible en todos los departamentos del país, y de acuerdo al presidente haitiano, Jovenel Moise, las operaciones de emergencia se multiplican mientras, convoyes de kits de comida y agua potable están en camino a las localidades más afectadas.

El embajador cubano en Haití, Luis Castillo, confirmó a Prensa Latina que los colaboradores de todas las misiones estatales en ese país se encuentran en perfecto estado.

