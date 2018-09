Los hombres, más proclives al virus del papiloma humano

Las infecciones orales provocadas por el Virus del Papiloma Humano son más comunes entre los hombres estadounidenses que en las mujeres.

Según expertos del Centro Integral del Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio, un 7 por ciento de la población de entre 7 y 70 años porta ese virus, pero la prevalecía es del 10 por ciento entre los varones y del 3,6 entre las mujeres.

Tales conclusiones se apoyan en una consulta entre 5 500 voluntarios, participantes en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Esas personas se sometieron a un enjuague bucal en un centro de exámenes ambulantes. De acuerdo con los expertos, el riesgo de padecer cáncer es un 50 por ciento más elevado entre las personas con infección oral por el Virus del Papiloma Humano.

